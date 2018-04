Las AFP volvieron a desinvertir en las acciones de El Comercio

En octubre del 2017 los fondos de pensiones desinvirtieron por quinto mes consecutivo en las acciones de El Comercio.

La desinversión de las acciones mantenidas por las AFP en Empresa Editora El Comercio continuó en octubre del 2017, siendo el quinto mes consecutivo, informó Credicorp Capital en un reporte.

Hasta aquel mes, las AFP tienen invertido en El Comercio US$7.51 millones, lo que representa el 0.15% de su portafolio total (US$47,300 millones). El número de acciones ha disminuido desde junio del 2015. Ese mes su exposición disminuyó 3.23%. En julio se redujo, 1.67%, en agosto 2.03%, en septiembre -4.84% y finalmente en octubre 7.28%.

La ganancia neta de El Comercio cayó 79.6% interanual en el tercer trimestre del 2017. Así, pasó de S/.56.3 millones en el tercer trimestre del 2016 a S/.11.5 millones en el tercer trimestre del 2017, debido a menores ingresos por dividendos, menores ingresos de publicidad en el formato impreso y menor venta de ejemplares.

En términos de monto, las principales desinversiones en el portafolio de las AFP en octubre del año pasado fueron las acciones de Minsur (US$ 0.5 millones) y Luz del Sur (US$ 0.2 millones), señaló Credicorp Capital.

De otro lado, las inversiones netas en acciones locales sumaron US$ 132.4 millones. Las principales inversiones fueron las de Volcan (US$ 46.9 millones) y Ferreycorp (US$ 31.6 millones). Las inversiones también incluyen las acciones de Alicorp y Cementos Pacasmayo. Octubre fue el séptimo mes consecutivo en el que las AFP invirtieron en esas empresas.

A octubre del 2017, el portafolio de las AFP ascendió a US$ 47,300 millones y su exposición a las acciones del Perú aumentó a 10.6%, subiendo 80 puntos basicos comparado con el mes anterior. La exposición a acciones locales de los fondos 1, 2 y 3 permanecieron en 10%, 41.5% y 78.8%, respectivamente. La brecha entre el límite superior de las inversiones de capital frente a la real fue de US$ 1,279 millones.