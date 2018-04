AFP: 127 entidades públicas perdieron acogimiento al régimen de reprogramación

La asociación de AFP pedirá la intervención del MEF para que dichas entidades cumplan con el pago de S/.480.6 millones.

Al no haber cancelado las tres primeras cuotas del Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO), 127 entidades municipales y regionales perdieron el fraccionamiento al que se habían acogido para regularizar el pago de los aportes no realizados a sus trabajadores y extrabajadores, la mayoría son profesores y personal administrativo de las Direcciones Generales de Educación. El monto adeudado total —dinero retenido de los salarios de los trabajadores públicos y no depositados en sus cuentas de AFP— suma S/.480.6 millones a pagar hasta por diez años.

La presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, señaló que solicitará el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas para que dicte las medidas necesarias para que los gobiernos municipales y regionales cumplan con sus obligaciones; por ejemplo, que incluyan una línea —en las directivas aplicables a la formulación del presupuesto—que haga referencia a los pagos a las AFP explícitamente y al REPRO; que a la fecha no es claramente identificable.

Estos trabajadores “no se han beneficiado con la rentabilidad de sus aportes, obtenida por su AFP. Esto les hubiera permitido tener una mejor pensión de jubilación. Además, tampoco han tenido la cobertura del seguro de sobrevivencia e invalidez”, indicó la asociación de AFP.

De las 127 entidades, 52 pertenecen a los gobiernos municipales provinciales y distritales de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Tumbes. En tanto, 75 pertenecen a los gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.