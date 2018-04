Justin Trudeau: "Más de la mitad de los TLC de Canadá son con países de América"

El primer ministro de Canadá resaltó la apertura comercial que mantiene su gobierno en la Cumbre Empresarial de las Américas.

Justin Trudeau ratificó su compromiso con el libre comercio internacional durante el segundo día de la III Cumbre Empresarial de las Américas. El primer ministro de Canadá habló de su intención de ampliar las relaciones comerciales que mantiene actualmente a través de Tratados de Libre Comercio (TLC). “Más de la mitad de los TLC de Canadá son con países de las Américas. Los convenios comerciales del futuro tienen que atender las demandas ciudadanas e incorporar su beneficio”.

Trudeau destacó que Canadá está negociando actualmente su adherencia a la Alianza del Pacífico como miembro asociado y el resurgimiento del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) tras el retiro de Estados Unidos. “El Perú, México y Chile se han unido a Canadá en un acuerdo comercial agresivo como el TPP con objetivos ambiciosos. Hay un interés del gobierno por abrir nuevos mercados para empresas canadienses. Estamos enviando una señal clara a la comunidad internacional de que grandes cosas se pueden lograr en Canadá“, declaró el mandatario.

En medio de la extensa renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), Justin Trudeau se mostró optimista acerca de llegar a un acuerdo con EEUU y México. Además resaltó que Canadá también está negociando un TLC en conjunto con los países del Mercosur: Argentina, Uruguay y Brasil.

Previo a su presentación en la Cumbre Empresarial de las Américas, el mandatario tuvo una reunión con el presidente Martín Vizcarra en la que discutieron oportunidades comerciales y desarrollo conjunto.

There are lots of opportunities to increase trade with our partners in the Americas. This morning, I spoke with President @MartinVizcarraC about the jobs and growth we can create for people in Canada and Peru. pic.twitter.com/2SrbAe3HKB

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 13, 2018