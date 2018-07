INEI: las exportaciones crecieron 14.3% en mayo

Asimismo, las importaciones de materias primas y productos intermedios aumentaron en 28.2%.

Las exportaciones crecieron 14.34% en mayo y los envíos alcanzaron los US$3,964 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variación porcentual es menor a la de abril (23.84%), sin embargo el valor de los envíos de mayo fue superior al de abril, cuando alcanzó los US$3,777. Dicha variación de abril fue superior a la de mayo debido a un efecto base favorable por el bajo crecimiento de abril del 2017.

Según informó el INEI, la información disponible al 24 de junio muestra que la exportación de productos tradicionales aumentó 14.61% y los despachos de productos no tradicionales lo hizo en 13.47%. Los productos tradicionales más demandados fueron el cobre, oro, hierro, plata, gas y petróleo. De otro lado, los productos no tradicionales con mayor demanda fueron los agropecuarios, pesqueros, químicos y textiles. Sin embargo, se redujeron los despachos de productos metal mecánicos y de minería no metálica.

En cuanto a las importaciones totales, el crecimiento fue de 15.56% en mayo y sumaron US$3,786 millones. Así, sumó 22 meses de crecimientos continuos. La importación de materias primas y productos intermedios se incrementó en 28.22%, mientras que la de bienes de consumo y bienes de capital lo hizo en 2.62% y 6.76%, respectivamente.