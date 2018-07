Guerra comercial: China responderá a los aranceles de US$34,000 millones de Trump

El presidente de EEUU confirmó que los aranceles entrarán en vigencia el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que desde mañana se aplicarán aranceles de US$34,000 millones sobre diversos bienes chinos, según consignó The New York Times. Además se podría sumar US$16,000 millones adicionales en dos semanas, con lo que los aranceles llegarían a US$550,000 millones, una cifra que excede las exportaciones de bienes anuales de China a los EEUU.

El Ministerio de Comercio de China adelantó que tomarán represalias inmediatamente después de que empiecen a operar los aranceles en EEUU. “China no cederá a la amenaza ni al chantaje. Estados Unidos inició esta guerra comercial, no la queremos pero no tenemos otra opción que dar batalla en defensa del interés del país y de nuestro pueblo”, aseguró a la prensa el portavoz del ministerio de Comercio chino, Gao Feng.

Inicialmente el gobierno estadounidense había estimado aranceles de US$50,000 millones para diversos bienes tecnológicos chinos, sin embargo luego el presidente Trump informó que la primera aplicación será de US$34,000 millones a más de 800 categorías de productos, como arados agrícolas, semiconductores y partes de aviones, según el Financial Times. La administración de Trump detalló que la medida entrará en vigencia a partir de la medianoche del 6 de julio.

Es la primera vez que Estados Unidos aplica aranceles directos al gigante asiático, previamente el gobierno estadounidense había impuesto aranceles del 25% para las importaciones de acero y 10% para las de aluminio para diversos países, entre los que se encontraba Canadá y la Unión Europea. Aunque The New York Times apuntó que se espera que la disputa entre ambas economías impacte en las cadenas de suministro a nivel global, aumentando los costos para las empresas y consumidores y perjudicando a los mercados bursátiles mundiales, Capital Economics dijo que el crecimiento global se recuperaría a pesar del temor de la guerra comercial.

En un reporte señalaron que estiman que el crecimiento económico global se expanda en 3.7% anualizado en el segundo trimestre y se recupere en las cuatro principales economías: Estados Unidos, la Eurozona, Japón y Reino Unido. “El crecimiento parece haber aumentado particularmente en los Estados Unidos, a un máximo de cuatro años, impulsado por un gran aumento en el crecimiento del consumo junto con fuertes contribuciones de la inversión y el comercio neto”, explicaron.