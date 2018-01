Banco Mundial asegura que confía en la metodología del ranking Doing Business

La directora ejecutiva del Banco Mundial (BM) Kristalina Georgieva envió en una carta al ministro de Hacienda de Chile Nicolás Eyzaguirre en la que criticó al economista jefe del BM, Paul Romer, por cuestionar la metodología y las clasificaciones del ranking Doing Business .

“Es lamentable que el señor Paul Romer, en una entrevista con el Wall Street Journal, haya cuestionado las clasificaciones de Doing Business, en particular para Chile. Esta no es la visión de la gerencia del banco”, manifestó Georgieva en su misiva.

Como se recuerda, Romer calificó la metodología de “injusta” y “engañosa” por los resultados obtenidos por Chile, cuya ubicación cayó durante el gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet. Entre el 2013 y el 2017 Chile habría caído 5 puestos y no 21 de no ser por una modificación a la metodología, dijo luego en un pronunciamiento en su página web.

Pese a que Georgieva aseguró que la institución confía en el ranking, informó que han solicitado una investigación sobre la metodología. “Tenemos plena confianza en la integridad de la investigación del Banco en general y confiamos en la metodología y las clasificaciones en el informe Doing Business“, subrayó.

“Sin embargo, entendemos que sus comentarios son molestos para Chile (…) Por lo tanto, solicitamos a una entidad independiente que confirme objetivamente que la metodología de Doing Business se aplicó adecuadamente para determinar el ranking de Chile”, matizó.

El BM, explicó la funcionaria, que la metodología del ranking fue modificada en 11 indicadores, por un panel de expertos independientes en el 2012. El cambio fue validado, dijo, por especialistas del banco, gobiernos y el sector privado. “La expansión y los cambios en la metodología Doing Business afectó las clasificaciones de todas las economías cubiertas por el informe”, añadió.

De otro lado, hizo notar que los cambios en el método para elaborar el estudio fueron anteriores al ingreso de Romer a la institución en el 2016. “Como tal, el Sr. Romer no ha tenido el oportunidad de familiarizarse con el riguroso proceso que entró en el informe de revisión de la metodología”, advirtió.

Finalmente, descartó que no existen motivos para asegurar que los cambios hayan tenido alguna motivación política. “No tenemos ninguna evidencia para apoyar la noción de que la metodología está sesgada para desalentar a Chile o que cualquiera de los cambios en la metodología fueron realizado por otros motivos que no sean técnicos y con el objetivo de mejorar la calidad de el informe”, concluyó.