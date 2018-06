EEUU: Fed subió tasa de interés al rango 1.75%-2%, su segunda alza del año

La Reserva Federal anticipó que este año cerrará con cuatro alzas.

La Reserva Federal de Estados Unidos(Fed) subió este miércoles la tasa de interés de referencia en el rango 1.75%-2%, su segunda alza del año y la séptima desde que empezó el ciclo expansivo en 2015. El banco central estadounidense se alineó a las expectativas del mercado y anticipó dos incrementos adicionales, con lo que el 2018 cerraría con un total de cuatro alzas, y ya no tres como estimó en marzo.

El Comité Federal de Mercado Abierto optó por elevar las tasas de interés de referencia por el fortalecimiento de la economía estadounidense y el mercado laboral: la tasa de desempleo cayó a 3.8% en mayo, anotando su menor cifra en 18 años. “En el mercado laboral, el incremento de empleo promedió los 180,000 por mes durante los últimos tres meses, muy por encima de la velocidad requerida a largo plazo para emplear a las personas que se incorporan por primera vez a la fuerza laboral”, señaló el presidente de la Fed, Jerome Powell.

La Fed reiteró su compromiso de mantener las tasas lo suficientemente bajas como para estimular la economía “por algún un tiempo”. Señaló que toleraría una inflación sobre su objetivo de 2% al menos hasta 2020 y reiteró que la política monetaria continuará siendo acomodaticia, “lo que respalda las fuertes condiciones del mercado laboral y un retorno sostenido a la inflación”.

artículo relacionadoEEUU: Fed mantuvo tasa de interés y reafirmó meta de inflación

Powell proyectó que la tasa de interés de referencia terminará este año en 2.4%, tres décimas más de lo previsto en marzo, lo que implica dos subidas más de tipos. “La historia ha demostrado que mover las tasas de interés demasiado rápido o demasiado lento puede generar malos resultados económicos”, indicó. “Si elevamos las tasas de interés demasiado rápido, la economía podría debilitarse y la inflación podría continuar por debajo de nuestro objetivo”, agregó. La próxima subida se realizaría en septiembre y la siguiente en diciembre.

Según el presidente de la Fed, el próximo año la tasa de interés de referencia terminará en 3.1%, lo que eleva a tres las subidas para ese año, y el 2020 se ubicará en 3.4%.

De otro lado, Powell informó que a partir de enero del 2019 empezará a dar conferencias de prensa tras cada reunión de la Fed. “Ello no implica o da señales de algo extraordinario. No habrá cambios en los anuncios”, manifestó. No obstante, según Business Insider las conferencias de prensa después de cada reunión darían más espacio a la Reserva Federal para aumentar o reducir las tasas de interés cuando la economía estadounidense lo amerite.