Trump anunció aranceles y China acusó una "guerra comercial"

Estados Unidos impondrá un arancel de 25% a productos chinos valorizados en US$50,000 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración continuará con la medida de imponer un arancel de 25% a las importaciones de bienes tecnológicos chinos equivalentes a US$50,000 millones. Dichos bienes, según CNN, contienen “tecnologías industriales significativas”. En las próximas horas, el gobierno informará el detalle de los productos afectados por el arancel.

En un comunicado, Trump justificó su decisión alegando que “Estados Unidos ya no puede tolerar la pérdida de nuestra tecnología y propiedad intelectual a través de prácticas económicas injustas”. De esta manera, aseguró que busca proteger empleos en su país. A principios de este año, Estados Unidos concluyó una investigación en la que concluyó que China robó propiedad intelectual estadounidense para desarrollar tecnología avanzada.

Según informó The New York Times, el arancel se dividirá en dos tramos. El primero corresponde a productos por US$34,000 millones extraídos de una lista que bienes el gobierno publicó en abril. El impuesto entraría en vigencia el próximo 6 de julio. El segundo pertenece a una lista de productos por alrededor de US$16,000 millones. Los productos no incluyen teléfonos móviles y televisores. Se trata de 1,102 categorías de productos chinos vinculados a industrias como la aeroespecial, automóviles, maquinaria industria, robótica, etc.

artículo relacionadoChina sorprendida por anuncio de Estados Unidos sobre nueva imposición de aranceles

La respuesta de China

“Estados Unidos ha cambiado constantemente de idea y ahora lanzó una guerra comercial”, advirtió el Ministerio de Comercio de China en un comunicado. Como se recuerda, en mayo se anunció una tregua que se ha extendido por pocas semanas.

Pese a que dijo que no quiere una guerra comercial, anunció que responderá a la medida anunciada por Trump y “luchará vigorosamente” para defender sus intereses nacionales y el sistema de comercio mundial.

“Lanzaremos, de inmediato, medidas arancelarias que coincidirán con la escala y la intensidad de las lanzadas por los Estados Unidos”, remarcó. Anteriormente, el país asiático había dicho que los productos afectados serían automóviles, aviones y soya.

Asimismo, anunció que”todos los acuerdos económicos y comerciales alcanzados por negociaciones anteriores serán anulados al mismo tiempo”.