Premio Nobel de Economía: William D. Nordhaus y Paul M. Romer son los ganadores del 2018

Los economistas de EEUU son reconocidos por su trabajo relacionado al cambio climáticos y a innovación tecnológica.

La Real Academia Sueca informó los economistas estadounidenses William D. Nordhaus y Paul M. Romer son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2018, año en el que se cumplen 50 años de este galardón.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

