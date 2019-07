China registró tasa de crecimiento económico más baja en 27 años

Las menores exportaciones chinas, producto de la guerra comercial con Estados Unidos, fueron el factor principal.

La economía china creció 6.2% en el segundo trimestre del año, su tasa de crecimiento trimestral más baja desde 1992. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China contrajo las exportaciones chinas y fue el principal factor de dicho resultado. Según Reuters, las exportaciones y las importaciones chinas se contrajeron 1.3% y 7.3% en junio a nivel interanual, respectivamente.

Por su parte, Donald Trump aseguró que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China tuvieron un “gran impacto en las compañías que quieran abandonar China por países sin aranceles”. Según escribió Trump en Twitter, esta sería la razón por la que China quiere llegar a un acuerdo con EEUU y “desearía no haber roto el trato original en primer lugar”.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019