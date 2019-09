Trump "tiene lista" respuesta contra responsables de ataque a petrolera saudí

El presidente estadounidense indicó que están esperando información británica sobre los responsables de ataques. Se le atribuye el ataque a Irán.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos está listo para una potencial respuesta al ataque contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, luego de que un alto funcionario de su Gobierno sostuviera que Irán es responsable por lo ocurrido.

“¡Hay razones para creer que conocemos al culpable, estamos listos, dependiendo de la verificación, pero estamos esperando escuchar al Reino sobre quién cree que fue el causante de este ataque, y bajo qué términos procederíamos!”, sostuvo Trump en Twitter.

El mandatario republicano también sostuvo que autorizó la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos en caso de ser necesario, en una cantidad que se determinará.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019