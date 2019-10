Guerra comercial: Estados Unidos y China logran acuerdo parcial

El gobierno de Trump se comprometió a retroceder en el alza de aranceles de 25% a 30% para una canasta de US$250 mil millones.

Estados Unidos y China cerraron este viernes la primera fase de un acuerdo para aliviar las tensiones comerciales entre ambos países, lo que llevó al presidente Donald Trump a suspender un alza de aranceles programada para el 15 de octubre, pero funcionarios dijeron que aún deben poner los términos en papel.

El acuerdo parcial, que abarca temas como la agricultura, divisas y algunos aspectos de protección de la propiedad intelectual, es el paso más grande hacia la solución de un conflicto arancelario que se ha prolongado por 15 meses, impactando a los mercados financieros a nivel global.

Aunque el anuncio no incluyó muchos detalles, Donald Trump adelantó que la redacción del acuerdo podría tomar hasta cinco semanas.

“No firmaremos un acuerdo a menos de que lo tengamos y podamos decirle al presidente que esto está en el papel”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, luego de una reunión con Trump en la Casa Blanca.

Tough negotiations between the United States and China have resulted in an excellent deal for both countries! pic.twitter.com/xr3O0AS0wq

— The White House (@WhiteHouse) October 11, 2019