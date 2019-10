Brexit: Reino Unido llega a acuerdo con la UE para salir del bloque

El gobierno de Boris Johnson ahora se enfrenta ahora al reto de lograr su aprobación en el Parlamento británico.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, anunció que la Unión Europea y el gobierno británico lograron cerrar el acuerdo del Brexit. Como siguiente paso, el Parlamento Británico deberá ratificar el acuerdo para que se concrete el plan de salida del bloque de países.

Johnson espera conseguir la aprobación del trato en una votación que se celebrará en una sesión extraordinaria del Parlamento británico el sábado, para allanar el camino de un adiós ordenado del bloque el 31 de octubre.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, saludó el acuerdo logrado entre ambas partes. Agregó que recomendará a los líderes de los otros 27 estados miembros que aprueben el pacto..

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019