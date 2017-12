Ministerio de Trabajo evaluará alza del sueldo mínimo

Ministro Grados señala que ajuste de la remuneración mínima vital se empezará a evaluar en los primeros meses del 2018.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTP), Alfonso Grados, sostuvo este viernes que en los primeros meses del 2018 se podría comenzar a evaluar un alza del sueldo mínimo, que actualmente se encuentra en S/.850. Esta es la segunda vez que un miembro del gabinete ministerial habla de un ajuste, a principios de año el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, dijo que el sueldo mínimo subiría a S/.900, siempre y cuando, exista un crecimiento del PBI de 4.8% y la tasa de inflación se mantenga cerca al 3%.

“El último ajuste se dio hace poco menos de dos años y por lo tanto creo que es un buen momento para que se comience a evaluar en los primeros meses del próximo año”, manifestó en conversación con TV Perú. Grados señaló que la subida del sueldo mínimo es un tema que siempre está latente y recordó que en más de una ocasión se ha manifestado a favor de que la remuneración mínima vital se ajustes periódicamente.

“El proceso tiene que empezar a través de la activación, en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, de una comisión que existe y está compuesta de trabajadores, empleadores y el Ministerio de Trabajo para evaluar técnicamente los elementos que constituyen indicadores a tomar en cuenta para un posible incremento”, dijo, al hacer referencia a indicadores como el incremento del costo de vida, la canasta básica familiar, el crecimiento económico del país, el nivel de empleabilidad y la productividad laboral.

Con frecuencia el argumento más común para justificar un alza del sueldo mínimo es la evolución de la productividad de los trabajadores. De acuerdo a The Conference Board, en la medición de PBI por hora trabajada, Uruguay fue el país de la región que obtuvo un mejor perfil este año (US$30), seguido de Chile (US$27), Argentina (US$25) y México (US$20). En último lugar se encontró Ecuador y Perú, con US$ 14 y US$15, respectivamente. No obstante, la productividad laboral en el Perú creció a un mayor ritmo de 2.5% más que los demás países de Latinoamérica en el 2016.

Un informe de SEMANAeconómica señaló que el año pasado un trabajador peruano fue capaz de producir US$8.3 por hora, un nivel superior a los US$8 del 2015, pero la evolución de la productividad en la última década aún está rezagada respecto a la del sueldo mínimo. La brecha entre ambos indicadores llegó a su nivel más alto —50 puntos de diferencia— el 2016. Por su lado, la productividad laboral total se incrementó en 13% entre el 2012 y el 2016, el sueldo mínimo lo hizo en 60% en el mismo período.