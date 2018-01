Macroconsult: el PBI del Perú habría crecido 2.5% en el 2017, afectado por El Niño

Para este año, la consultora prevé un crecimiento económico de 3.8%, en línea con la expansión de la demanda interna.

En su último reporte semanal, Macroconsult estima que el 2017 cerraría con un crecimiento de apenas 2.5% debido, principalmente, al impacto del Fenómeno de El Niño costero. Para este 2018, la consultora espera una recuperación económica, debido en parte a la expansión de la demanda interna y la inversión privada: el PBI del Perú crecería 3.8%, otros factores como el positivo entorno internacional también en esta proyección.

“La demanda interna crecerá arriba de 4%, liderada por la inversión privada. Pero también por la inversión pública por las obras de los Panamericanos y otros proyectos puntuales, aparte de un reporte de la inversión de los gobiernos regionales y locales al ser su último año”, señaló Elmer Cuba, economista principal de Macroconsult al diario Gestión.

La consultora, en su último informe identifica riesgos para la economía peruana: una agudización de la crisis política, con la aparición de de nuevas acusaciones que hagan peligrar la figura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, y posible incremento de conflictos sociales, sobre todo ligados a la minería.

Además, se subraya la persistencia del riesgo de la baja capacidad de ejecución del gasto público. “Si bien este año se presentan varias condiciones para que la inversión pública se eleve (reconstrucción, Juegos Panamericanos, baja base de comparación del año pasado, etc.) no se puede descartar el peligro. De hecho, el año pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se vio en la necesidad de devolver fondos puesto que no pudo ejecutar gran parte de su presupuesto”, señaló la firma.