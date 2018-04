Déficit fiscal a marzo bajó a 3.1% del PBI, según el BCR

La cifra de marzo es inferior a las registradas en los últimos meses.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a marzo del 2018 llegó a 3.1% del PBI, menor en 0.1 puntos porcentuales respecto al registrado el mes anterior, explicado por el aumento de los ingresos corrientes del gobierno general, en particular de los ingresos tributarios.

Cabe resaltar que la autoridad monetaria ajustó sus cifras y bajó en 0.1 puntos porcentuales el déficit fiscal anualizado de los últimos meses. Así, por ejemplo, el déficit fiscal ahora llegó a 3.2% del PBI en febrero, cuando el mes anterior informó el mismo banco que había llegado a ‘pico’ de 3.3%.

En marzo del 2018, el sector público no financiero registró un superávit económico de S/.851 millones, mayor en S/.737 millones al superávit del mismo mes de 2017. Este resultado se debió a los mayores ingresos tributarios del gobierno general (16.8%), en particular por los mayores ingresos por regularización del Impuesto a la Renta y del IGV interno y externo; parcialmente atenuado por el aumento de los gastos no financieros del gobierno general (5.4%), principalmente de los gastos de capital.

En tanto, los ingresos corrientes del gobierno general aumentaron 14.5% respecto al mismo mes de 2017. La mejora obedeció principalmente al incremento de los ingresos tributarios (16.8%), por la mayor regularización del impuesto a la renta y la mayor recaudación por IGV. Asimismo, se registraron mayores ingresos no tributarios (7.4%).

El gasto no financiero del gobierno general aumentó 5.4% en el mes. Este aumento correspondió al gobierno nacional (7.0%) y gobiernos regionales (7.3%), en tanto que el gasto de los gobiernos locales disminuyó (1.3%).