David Tuesta: reglamento de ley que reemplazó al DU 003 saldrá en los próximos días

El ministro de Economía y Finanzas informó que la entidad rebajó su proyección de crecimiento del PBI para el 2018 a 3.6%.

El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, adelantó que el reglamento de la ley que reemplazó al Decreto de Urgencia 003, que busca evitar la ruptura de la cadena de pagos en el sector construcción y garantizar el pago de la reparación civil, sólo requiere la firma del presidente Martín Vizcarra y que será publicada en los próximos días en el diario El Peruano. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene como objetivo estimular la inversión pública a través de la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero de verano del 2017. El reglamento contribuirá a lograr ese objetivo. “Sin esto no hay reconstrucción”, advirtió el ministro Tuesta.

“[El reglamento] va a ser firmado en los próximos días. Ya el documento ha sido socializado con todo el sector público. Con socializado me refiero a que ha recibido los pros y los contra de todo el mundo, porque al final este documento no puede ser el promedio de lo que piensen todos. Recoge [opiniones] pero al final lo que intentamos es preservar la predictibilidad de que el sector no se paralice, pero al mismo tiempo no buscando salvar a ninguna empresa. Si tiene que ser sancionada, tendrá que sancionada. Es sólo la búsqueda de predictibilidad. Esto ya tiene el visado mío y del ministro de Justicia y entiendo que sólo falta la firma del presidente”, explicó el titular del MEF.

En otro momento de su presentación en el Foro Económico & Compliance de Thomson Reuters, Tuesta señaló que la reconstrucción sería fundamental para encender la actividad económica, que según las nueva estimación del MEF, y tal como ya lo había sugerido el viceministro César Liendo, crecería a 3.6% en el 2018 y ya no 4%. La cifra del PBI será oficial cuando sea publicada el próximo 30 de abril en el Marco Macroeconómico Multianual. Otros factores claves, además de la inversión pública por reconstrucción, son la promoción de la inversión en infraestructura y la minería, además de elaborar una agenda de competitividad de largo plazo.

“La idea es ir orientando la economía. Yo creo que si se trabaja bien, si esto que estamos desplegando realmente funciona, si realmente logramos mover las expectativas y el sector privado nos ve en el camino correcto, creo que estamos en capacidad de ir subiendo el crecimiento y en paralelo ir subiendo poco a poco el crecimiento potencial y llegar así al 2021. Que sea sostenible al 2021 depende de cómo sigamos construyendo ese PBI potencial”, dijo Tuesta. La meta de crecimiento para ese año es de 5%.

De otro lado, Tuesta destacó la importancia de la inversión pública en el plan de reactivación del gobierno y dio más detalles de las medidas que adoptará el MEF para impulsarla. “Lo que buscamos en este 2018 es generar un encendido de motores necesario a partir de la inversión pública (…) Si este encendido no arranca bien, las posibilidades de alcanzar los niveles de crecimiento van disminuyendo (…) El hecho de que la inversión pública esté avanzando ya es un elemento importante para despertar a la inversión privada”, sostuvo.

El plan del MEF incluye destinar aproximadamente S/.7.000 millones a gastos de capital. Para ello se reasignarán S/.2,000 millones que son utilizados en gasto corriente “no crítico”. Otros S/.3,000 millones saldrán de recursos destinados a obras públicas que han tenido problemas para iniciar su construcción y serán utilizados en otros proyectos que ya están en ejecución. Finalmente, Tuesta indicó se activarán fondos que habían estado bloqueados por una excesiva prudencia, como el Foniprel. De allí saldrán S/.1,000 millones.

Además de reasignar recursos, el Ejecutivo publicará una norma en los próximos días que, a decir del ministro Tuesta, “cambiará la manera de ejecutar del sector público” y estará enfocada en la reconstrucción. “Estamos incorporando una norma que simplifica bastante el trabajo del MEF y lo hace más proactivo en el proceso de simplificación de los procesos, acercándonos a los gobiernos regionales y trasladando equipo para que los expedientes no viajen a Lima. Lo otro es que se empaqueten proyectos, es decir, que se genere la posibilidad de generar autoridades independientes como en los Panamericanos para que la ejecución se concentre en expertos operadores que sepan realmente cómo hacerlo”, manifestó.