David Tuesta sobre alza de ISC: "Tomar decisiones no es contentar a todo el mundo"

El ministro de Economía proyectó que el alza de este impuesto representará el 0.3% del PBI.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, señaló que el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a bebidas alcohólicas, azucaradas, cigarrillo y vehículos usados representará el 0.3% del PBI, impacto que será compensado por el paquete anunciado por el gobierno, entre el que está el shock de inversiones y la reactivación de la cadena de pagos, que sumaría ocho puntos al PBI.

El funcionario criticó a quienes hablan de un “paquetazo” por el incremento del ISC y afirmó que a él lo han traído para tomar decisiones. “Tomar decisiones no es contentar a todo el mundo. Traigan a otro ministro que les diga todo bonito y no haga nada, que le pregunte a los empresarios te subo [los impuestos]. Así no voy a tomar decisiones nunca”, señaló en entrevista en Punto Final. Agregó que el impacto del alza sería mínimo si se le compara con los cuatro puntos del PBI que se habrían reducido desde el 2011 por la rebaja de impuestos.

artículo relacionadoEl alza del ISC y la incautación a Humala

Respondiendo a las críticas sobre el facilismo fiscal, Tuesta sostuvo que no solamente se aplicará esta medida, sino que hay otras iniciativas que a su juicio aportarán con ocho puntos al PBI peruano. “Desde el día uno hemos inyectado un punto del producto en un shock de inversiones, eso multiplicado por el efecto inverso son casi S/.10,000 millones. Nadie ha hablado respecto a volver a reactivar la cadena de pagos del sector constructor, obras de S/.30,000 millones [que sumaría] cuatro puntos al producto”, anotó.

El funcionario recordó que según el Banco Central de Reserva (BCR) el impacto de las medidas en la inflación será de entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales. Previamente, la autoridad monetaria sostuvo que el aumento del ISC tendrá un impacto en la inflación de entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales, dependiendo de cuál sea la elasticidad de la demanda de los productos a los que se les elevó el ISC. “Y también dependerá en cuánto se absorben los impuestos; mientras más lo absorba el productor, tendrá menor impacto en el consumidor”, anotó su gerente de Estudios Económicos, Jorge Estrella, a Andina.

David Tuesta señaló que las medidas del gobierno de Martín Vizcarra se reflejarían en el crecimiento del PBI de marzo, que rondaría el 5%. Frente al mes anterior esto significa que la actividad productiva se duplicaría en marzo, tras crecer 2.86% interanual en febrero del 2018. Además, el ministro proyectó que el crecimiento de abril sería de 6% y en mayo probablemente se registrarían cifras similares. “En mayo estamos viendo que la campaña del Día de la Madre ha estada estupenda en las cifras adelantadas”, anotó.