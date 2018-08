PBI sectorial: sectores no primarios serán los más dinámicos en el 2018 y el 2019

El MEF revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de minería e hidrocarburos, y subió su estimado de comercio.

En el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó sus proyecciones de crecimiento de sectores. Así, los sectores primarios crecerán 3.4% y 3.2% este y el próximo año, mientras que el PBI no primario se expandiría 4.1% y 4.7%, respectivamente.

Este año, el PBI primario será impulsado principalmente por los sectores pesca y agropecuario. El MEF revisó a la baja los estimados de minería e hidrocarburos, de 2.2% a 0.9%. En tanto, subió al alza las proyecciones de pesca, 24.8% a 29.3%, debido principalmente por un mayor desembarque de anchoveta, y el sector agropecuario, de 4.0% a 5.5%, por una recuperación de la producción agrícola luego del golpe del fenómeno de El Niño y una mayor producción de arándanos.

El próximo año, el crecimiento del PBI primario será impulsado por minería e hidrocarburos, que se aceleraría 3.1% por el inicio de la producción de nuevas minas y una mayor producción de hidrocarburos.

En línea con el fortalecimiento de la demanda interna, el lado del PBI no primario, continuará con su ciclo de expansión, destacando el impulso de la inversión privada y el consumo privado. En el MMM 2019-2022, el MEF revisó ligeramente el estimado de crecimiento para el 2018 —de 3.7% a 4.1%— y para el 2019 —de 4.8% a 4.7%.

En cuanto a los sectores específicos, las revisiones positivas de los estimados se dieron en comercio y manufactura no primaria. Para el MEF, los sectores asociados a la inversión, como construcción y manufactura no primaria, se están recuperando de forma diferenciada; estos sectores mostrarán un desempeño favorable en los próximos trimestres, en línea con el fuerte impulso de la inversión privada (minera y no minera) y pública.

Asimismo, los sectores asociados al consumo —comercio y servicios— presentaron un punto de quiebre luego de El Niño Costero en el segundo trimestre del 2017. Desde entonces se observa una recuperación sostenida, la que se mantendrá en lo que queda del 2018 y el 2019, en un contexto de recuperación del mercado laboral y condiciones financieras favorables.