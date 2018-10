BCP: déficit fiscal cerraría el año en 2.5%, por debajo del estimado del MEF

El BCP estimó que el déficit sería menor si persiste la subejecución de la inversión pública.

El sector público no financiero registraría un déficit fiscal del 2.5% del PBI al cierre del 2018 y de 2.3% del PBI el próximo año, proyectó el área económica del Banco de Crédito del Perú (BCP). “Estos niveles podrían ser menores si hay una fuerte subejecución de la inversión pública”, anotó en un reporte. El estimado del banco se sitúa por debajo de la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de 3% para este año.

El BCP explicó que a lo largo del año el incremento de los ingresos ha contribuido con la reducción del déficit fiscal. “A septiembre, en términos anualizados, los ingresos fiscales representan 19.4% del PB, y se han incrementado 1.4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. Así, los primeros nueve meses del año los ingresos fiscales se han incrementado 16.6% interanual”, anotó.

No obstante, indicaron que en el cuarto trimestre del año el crecimiento no será igual al del similar trimestre del 2017, debido a que no se repetirá los ingresos por repatriación de capitales. Cabe recordar que el año pasado el gobierno recaudó S/1,136 millones de los S/.4,000 millones proyectados por repatriación de capitales. De registrarse menores ingresos en el último trimestre del año, la inversión podría verse afectada.

En septiembre pasado los gastos no financieros del gobierno general aumentaron en 4.3% y llegaron a S/12,311 millones. El mayor gasto no financiero respondió al aumento de 8% del gasto corriente. Al contrario descendió la formación bruta de capital (inversión), cayó en 9.2% interanual y ascendió a más de S/2,690 millones en dicho periodo. La mayor caída de la formación bruta de capital se dio en el gobierno nacional. De acuerdo al BCP, el gasto no financiero del gobierno general se ha mantenido prácticamente estable en torno a 20.1% del PBI.