MEF: Solo debe haber "una indemnización o reposición" por despido arbitrario

El ministro de Economía también se mostró a favor de que se otorguen 22 días de vacaciones, sin considerar sábado y domingo.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, aseguró en conversación con RPP Noticias que el Gobierno no recortará ningún derecho a los trabajadores y sostuvo que la reforma laboral que se está elaborando el gobierno apunta a elevar el empleo formal en el país. No obstante, consideró que se debe revisar las indemnizaciones y reposiciones laborales.

“La Organización Internacional del Trabajo que dice que tener varias indemnizaciones contra un despido [arbitrario] no es lo más apropiado. Se le despide, se le paga hasta 18 sueldos y después se le repone. Debería ser lo uno o lo otro”, subrayó el titular del MEF. No obstante, consideró que debería mantenerse la reposición en casos puntuales como despidos por embarazo o acoso.

“Hay derechos fundamentales que no tienen punto de discusión: si a una persona la despiden porque está embarazada o no accedió a un tema acoso. Eso debe seguir su propio camino y sancionar a las personas que cometen ese tipo de arbitrariedades. Pero hay otros espacios donde no está clara la situación [sobre despidos arbitrarios]”, agregó el funcionario.

Oliva también se refirió a las nuevas corrientes que están revolucionando el mundo laboral y consideró que las leyes laborales en el Perú deben “modernizarse” En esa línea, se mostró a favor de esquemas como el teletrabajo —el Ministerio de Trabajo aprobó el reglamento del teletrabajo en el 2015— y los empleos part-time. “Parte del trabajo que tenemos que hacer es revisar todo esto en un ambiente de diálogo pero revisarlo”, subrayó el ministro de Economía y Finanzas.

De otro lado, indicó que se debería repensar el número de días que se dan por vacaciones, sin considerar los sábados y domingos. “En el tema de las vacaciones , tenemos estos 30 días pero en realidad eso incluyen sábados y domingos . Yo opino personalmente que deberíamos tener 22 días laborables de vacaciones y las personas deberían tener la libre elección de tomarlos en el momento que ellos desean, puede tomar un día ahora y cuatro más adelante”, declaró.