Scotiabank proyecta que el PBI crecería 4% en el primer trimestre del 2019

La expansión de la economía peruana sería 0.8 puntos porcentuales menor a la del cuarto trimestre del 2018

El PBI crecería 4% en el primer trimestre del año, ha proyectado el Scotiabank. Este resultado sería 0.8 puntos procentuales menor al del primer trimestre del año pasado. El principal motivo de la desaceleración proviene del sector pesquero.

La reversión del dinamismo del sector pesquero sería uno de los factores más importantes en el desempeño del PBI en los tres primeros meses del año. Si bien la pesca aportó cerca de 1.3 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre del 2018, esto se debió principalmente a la captura del 90% de la cuota de 2.1 millones de tonelada de anchoveta. Debido a ello, enero contará con un saldo de cuota de pesca menor en 436,000 toneladas respecto al 2018, lo que afectará negativamente a la pesca y a la manufactura primaria.

Por otro lado, el ‘efecto calendario’ influirá positivamente durante este periodo. Dado que los días feriados por Semana Santa se desplazarán a abril, marzo contará con más días laborales respecto al año anterior. Los sectores servicios, comercio y manufactura no primaria se verán beneficiados por la expansión del consumo y la aceleración de la inversión privada, señala el informe. Sin embargo, la menor inversión pública en los gobiernos subnacionales reducirá el dinamismo de la construcción.

La proyección de Scotiabank está en línea con las estimaciones oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas, ambas en torno al 4%.

En diciembre del 2018 el PBI se expandió 4.7%, por debajo del 5.3% de noviembre. El crecimiento fue impulsado por los sectores primarios, en particular el sector pesca, que creció 225.9%. Por su parte, los sectores no primarios tuvieron una expansión menor a la de noviembre, aunque se destacó el dinamismo del sector servicios financieros (+6.0%), telecomunicaciones (+5.8%) y manufactura no primaria (+1.7%).