INEI: electricidad avanzó 5.53% en febrero, mientras pesca cayó 9.47%

Sectores primarios registraron caídas en febrero, mientras que sectores no primarios tuvieron resultados positivos.

El INEI informó que el subsector electricidad creció en 5.68% en febrero del 2019 debido al aumento de generación de energía renovable (30.57%), termoeléctrica (12.78%) y en menor medida, por la hidroeléctrica (1.95%). Con ello, la producción eléctrica acumula 14 de meses de crecimiento ininterrumpido. Del mismo modo, el consumo de cemento, asociado al sector construcción, registró un aumento de 6.1%. La expansión estuvo explicada por la continuidad de las obras de edificación de viviendas privadas, oficinas y unidades mineras.

La pesca disminuyó 9.47% y continuó con la tendencia negativa mostrada en enero. Esto se debió a la menor captura de anchoveta para consumo industrial, que disminuyó 56%. En la misma línea, la pesca marítima para consumo humano directo decreció 3.45%. El resultado estuvo asociado a a la menor disponibilidad de especies para el consumo en estado fresco (-13%) y congelado (-1.3%). No obstante, la captura de especies para la preparación de enlatado tuvo una expansión de 138.8%.

Otro sector primario que registró retrocesos fue minería e hidrocarburos, que disminuyó 0.65% debido a la menor producción minero metálica (-5.9%). Así, la producción de minerales tuvo una caída generalizada, como la mostrada en el hierro (-37.8%), la plata (-17.7%), el zinc (-8.8%) y el cobre (-1.6%). Por otro lado, el subsector hidrocarburos aumentó 40% gracias a la mayor extracción de líquidos de gas natural (85.4%) y gas natural (49.1%).

En el sector externo, nuestras exportaciones tuvieron caídas, mientras las importaciones aumentaron. Las exportaciones retrocedieron -5.48% , similar a la contracción de enero (-6.2%). Los envíos de productos tradicionales disminuyeron 5.95% y los no tradicionales, 4.62%. Metales como el cobre, plata y plomo así como productos agrícolas como el algodón y azúcar fueron los productos tradicionales que tuvieron una menor demanda. Por el lado de los no tradicionales, productos como los agropecuarios, químicos y metalmecánicos, también tuvieron menores envíos. No obstante, se incrementó la exportación de productos textiles y pesqueros. En tanto, las importaciones crecieron 3.55% por la mayor importación de bienes de capital y materiales de construcción (4.94%), así como de materias primas y productos intermedios (4.28%).

Por otro lado, el crédito mostró dinamismo en febrero. Así, los créditos de consumo crecieron 13%, mientras que los créditos hipotecarios lo hicieron en 8.9%. Asociado a ello, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple aumentó 4.53%.