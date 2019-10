El Perú ganó demanda en EEUU por pago de bono de US$907 millones

El demanda fue interpuesta contra el país en el 2018 y se pretendía el pago de un bono emitido en Nueva York en 1875

La Corte del Distrito Central de California falló a favor del Estado peruano en una demanda interpuesta en el 2018 por Beni Atoori, que buscaba el pago de un bono emitido por el Perú en Nueva York en 1875, de acuerdo a un comunicado del MEF.

El valor del bono ascendía a US$907 millones —incluyendo intereses devengados— y su emisión se realizó en pago de la deuda mantenida del Estado con la “Compañía Consignataria del Guano en los Estados Unidos de América”.

artículo relacionadoMEF: Perú colocó bonos por US$2,500 millones

La Corte desestimó en su totalidad la demanda al concluir que ésta no tiene jurisdicción, luego que el 24 de junio del presente año el Estado peruano presentó ante la Corte el recurso para desestimar la demanda. La decisión judicial argumentó que no existió actividad comercial con vínculo sustancial en Estados Unidos, y que el supuesto incumplimiento no causó efecto directo alguno en el país norteamericano.

Para la defensa del caso, el estado peruano contó con la asesoría del estudio White & Case, firma internacional basada en Estados Unidos. “Con este último fallo se establece un importante precedente pues servirá de referente para casos similares”, finalizó el comunicado.