Huelga sindical: MTPE precisó reglas para que empresas mantengan servicios mínimos

Las empresas deberán sustentar la necesidad de contar con cierto número de trabajadores para mantener su operación.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTPE), mediante decreto supremo, modificó ciertos artículos del reglamento de la Ley de relaciones colectivas de trabajo, con la finalidad de precisar qué deben hacer las empresas sobre la comunicación de servicios mínimos en caso de huelga.

Según consigna Legis.pe, los servicios mínimos son aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda persona en toda o parte de la población como, por ejemplo, los servicios de limpieza, electricidad, agua, transporte, comunicaciones, entre otros.

En enero de cada año, las compañías deben presentar un informe técnico que justifique el número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de su operación mínima, así como los horarios y turnos, la periodicidad y la oportunidad en que deban iniciarse estos servicios mínimos por cada puesto, si es que se declara una huelga en el caso de servicios públicos esenciales o de labores indispensables.

artículo relacionadoHuelga de maestro: Minedu y docentes llegaron a un acuerdo para suspender la medida

“En caso de servicios públicos esenciales, dicha justificación debe guardar relación con la preservación de la seguridad, la salud, la vida o el sostenimiento de las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. Cuando se trate de labores indispensables, la justificación debe guardar relación con la seguridad de las personas y de los bienes o el impedimento de reanudación inmediata de actividades luego de concluida la huelga”, se indica en el decreto.

Los trabajadores o el sindicado, si no está de acuerdo con este informe técnico, puede presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo, en un plazo no mayor de 30 días, otro informe con sus observaciones justificadas. Si no presentan esta divergencia, se asume la aceptación tácita del empleado.

La norma también regula el proceso de aceptación del informe técnico y las posibles observaciones. Según el MTPE, los procedimientos de divergencia que estén en trámite se deberán adecuar a lo dispuesto por este decreto.