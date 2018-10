MTPE declaró día no laborable el 5 de octubre para electores que votan en regiones

Los días no laborados serán compensados previo acuerdo entre el trabajador y empleador.

De cara a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán este domingo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó este jueves un decreto supremo que otorga facilidades a aquellos trabajadores del sector público y privado que ejercerán su derecho a voto “en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación”. Así, se dispone que desde el 5 de octubre hasta el 7 de octubre serán días no laborales. “Tampoco laborarán el día lunes 8 de octubre del presente año los trabajadores antes señalados que realizan jornadas atípicas de trabajo”, se indica.

En el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, se establecerá la forma como se hará efectiva la recuperación de los días no laborado. En caso no haya acuerdo decidirá el empleador. En tanto en el sector público los titulares de las entidades adoptarán las “medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de interés general”, disponiendo además la forma para la recuperación de los días no laborados.

Se agrega que los miembros de mesa no laborarán el lunes 8 de octubre, pero al igual que en los otros casos tendrán que compensarlos. Los trabajadores que se desempeñaron como miembros de mesa tendrán que presentar a su empleador el Certificado de Participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al momento de reintegrarse a su centro de labores.

De otro lado, se señala que los trabajadores de los sectores privado y público que tengan jornadas de trabajo que coincidan con el día de las elecciones tienen derecho a períodos de tolerancia en el ingreso o durante la jornada de trabajo para ejercer su derecho al voto.

Esta no es la primera vez que se publica esta disposición. En las elecciones regionales y municipales 2014 el MTPE también dispuso que los trabajadores que voten en regiones no laborarían desde el día viernes. La única diferencia es que en dicha ocasión se publicó el decreto casi tres semanas antes de realizarse las elecciones.