Sunafil: acoso sexual no requiere rechazo de la víctima para que califique como tal

La Sunafil publicó este lunes el protocolo de fiscalización sobre hostigamiento sexual en las empresas.

La Sunafil publicó este lunes 21 de octubre el Protocolo de Fiscalización en materia de Hostigamiento Sexual, en el cual señala que el inspector deberá tomar en cuenta que la configuración del hostigamiento sexual no requiere que la conducta del hostigador sea reiterada o que haya un rechazo expreso de la víctima. Como se recuerda, la institución, en aplicación del la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento, abrirá investigaciones a partir de las denuncias de hostigamiento que se presenten en las empresas a nivel nacional.

El proceso tendrá cuatro etapas: recepción y calificación de denuncias laborales sobre actos de hostigamiento sexual; atención y generación de la orden de inspección sobre actos de hostigamiento sexual; actuaciones inspectivas en relación con la verificación del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. La inspección se realizará en un plazo máximo de 30 días hábiles y podrá ser ampliada por un plazo máximo de 15 días hábiles.

Sunafil, además vigilará el cumplimiento de las disposiciones establecidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Uno de los aspectos que serán verificados es la implementación del del comité de intervención contra el hostigamiento sexual. Por ejemplo, los inspectores verificarán que, como medida de protección, el área de recursos humanos de la empresa en la que trabaja la víctima haya dispuesto cambiar de lugar al presunto hostigador o suspenderlo temporalmente, según corresponda.

No se considerará como medida de protección válida ofrecer a la víctima que tome vacaciones si es que no lo ha solicitado. De otro lado, durante la fiscalización la Sunafil tomará en cuenta que la empresa no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente al hostigador ni considerar la medida de protección como una forma de sanción.

El inspector también verificará que la rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por esta, así como otras medidas que busquen asegurar y proteger su bienestar. Estas acciones deben ser realizadas en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados desde que se interpuso la denuncia dentro de la empresa. De igual manera, verificará que la empresa haya iniciado el procedimiento de investigación y sanción dentro del plazo de ley.

Asimismo, los inspectores verificarán que el presunto hostigador que sea titular del área de la empresa que recibe la queja o denuncia no haya recibido dicho documento y que disponga las medidas para que la denuncia se presente ante su inmediato superior.