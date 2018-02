Alimentación Saludable: Minsa promulgaría manual de advertencias publicitarias

Congreso modificó la norma en el 2017 y sustituyó las advertencias por un semáforo nutricional.

El Ministerio de Salud (Minsa) evalúa publicar el Manual de Advertencias Publicitarias, norma que establece las disposiciones técnicas para colocar etiquetas en alimentos procesados por la industria que advierten al consumidor sobre su alto contenido de sodio, azúcar o grasas trans.

“El modelo octogonal es parte de nuestra propuesta y claramente lo hemos asumido (…) Revisaremos la posibilidad normativa que tenemos para poder promulgar de una vez el reglamento, no sé si sea suficiente con una resolución ministerial, pero si ese ese el espacio a mí no me temblará la mano”, declaró el ministro de Salud Abel Salinas a RPP.

Debe ser aprobado mediante decreto supremo y refrendado por los sectores competentes en un plazo no mayor de tres meses. Esto venció a fines de octubre del 2017.

artículo relacionadoMinsa: Etiqueta 'semáforo' hará "inocua" la Ley de Alimentación Saludable

El documento fue prepublicado en agosto del 2017 para que sea revisado y discutido por los sectores involucrados con el objetivo de que aporten comentarios y sugerencias. Pero hasta la fecha no ha sido promulgado.

El Manual de Advertencias Publicitarias desarrolla lo establecido en la Ley de Alimentación Saludable, publicada en el gobierno de Ollanta Humala pero reglamentada en junio del 2017 por la gestión de la exministra Patricia García al frente del Minsa.

Sin embargo, tras la prepublicación del manual, en noviembre del 2017, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que modifica el modelo octogonal y lo reemplaza por un semáforo nutricional, propuesta aprobada por los industriales. Este dictamen aún no ha sido discutido y aprobado en el Pleno.