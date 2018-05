Indecopi declaró infundada demanda contra British American Tobacco

La comercializadora de Lucky Strike, Pall Mall y Hamilton cumplen con la normativa vigente, según la entidad.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró infundado la demanda interpuesta por la Comisión Nacional Permanente de la Lucha Antitabáquica (Colat) contra British American Tobacco (BAT) por el uso de “fresh” y otras frases en inglés en piezas publicitarias.

La Comisión de Fiscalización de competencia desleal de Indecopi consideró que la comercializadora de las marcas de cigarrillos como Lucky Strike, Pall Mall, Hamilton, Winston y otros cumple con los principios de legalidad y tipicidad, no infringe la Ley de Tabaco ni incurre en publicidad engañosa.

La denuncia de colat, presentada en junio del 2017, afirmaba que BAT atentaba contra los derechos del consumidor al brindar información del producto en un idioma distinto al español en los empaques de los cigarrillos y en anuncios publicitarios.

Sobre estas frases —por ejemplo “Enjoy freedom of taste. True tobacco taste with clicks for a fusion of flavour sensations. Sometimes, always, never, it’s up to you. It’s Lucikes. Enjoy” de Lucky Strike Double Click Crisp—, la Comisión de Indecopi señaló que ninguna de éstas pretende destacar aspectos del producto frente a los componentes cancerígenos que contiene el tabaco.