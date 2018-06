Comex sobre etiquetado de alimentos: "Se está imponiendo un sistema que puede ser evadido"

El gremio empresarial, Comex Perú, pidió que se considere el modelo del etiquetado semáforo.

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) calificó de “imposición” la publicación del Manual de Advertencias Publicitarias, documento que establece que se coloquen etiquetas en forma de octágono en los productos con alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas, según la Ley de Alimentación Saludable, aprobada en el 2013. Rechazó que se haya “dejado de lado” el dictamen que aprobó por insistencia la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y que combina el semáforo nutricional y las advertencias publicitarias.

“Nos damos con la sorpresa que se está imponiendo un sistema que fácilmente puede ser evadido y que lo único que genera son pérdidas para las empresas. Es como si el llamado al consenso [de la Presidencia de Consejo de Ministros] solo fue para evitar que el Congreso apruebe una norma mejor, es una pésima señal para cualquier inversionista”, señaló Jessica Luna, gerente general de Comex Perú.

El sábado pasado el premier César Villanueva señaló que se buscarían consensos con el Congreso para que la población tenga un sistema fácil y sencillo al momento de reconocer qué alimentos son saludables o no. “Seguimos trabajando el tema del reglamento. Se quiere a veces confrontar dos opiniones entre el Ejecutivo y el Congreso, no es tal cosa” señaló según El Peruano. Un día después el Poder Ejecutivo publicó el Manual de Advertencias Publicitarias, necesaria para que la Ley de alimentación saludable entre en su totalidad en vigencia.

De acuerdo con el congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro, quien está en contra de los octágonos, la publicación del manual lo sorprendió y no recoge las propuestas dialogadas con el gobierno. Aseguró que el Pleno del Congreso insistirá este martes 19, o en la próxima legislatura, con el etiquetado semáforo. Si el dictamen es aprobado en el Pleno por insistencia, el Ministerio de Salud tendrá que reformular el Manual de Advertencias Publicitarias.

“Desde un punto de vista de política regulatoria y de defensa del consumidor, los cambios promovidos desde el Congreso incluyen disposiciones mejor diseñadas que la norma original de etiquetado de alimentos y, sobre todo, con evidencia técnica. Sin embargo, inexplicablemente han decidido romper el consenso, como si se prefirieran un enfrentamiento con el Congreso en nombre de los octógonos”, agregó Luna.

Piden cambios

La representante gremial anotó que la propuesta de octógonos debe reformularse, tomando en cuenta que “la gran mayoría de países en el mundo están adoptando el sistema de etiquetado de colores y que existen varias investigaciones serias que evidencian que este es el mecanismo más efectivo para propiciar cambios en los hábitos alimenticios de las personas”. Añadió que el manual le “cierra las puertas” a la obligatoriedad de poner la tabla nutricional completa y la elaboración de un estudio de perfil nutricional, que está en el dictamen que aprobó por insistencia una comisión del Congreso.

En reiteras ocasiones el Ministerio de Salud ha reiterado su rechazo al etiquetado semáforo porque considera que haría “inocua” la norma y confundiría aún más al consumidor, debido a toda la información que incluiría. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están en línea con el gobierno y sostienen que dicho etiquetado no es beneficioso porque se basa en proporciones que consumen los adultos, y no los adolescente o los niños. “La idea es advertir de manera rápida y clara, y este sistema no hace eso. Las enfermedades relacionadas a la alimentación no sana están aumentando”, indicó la OMS.

De acuerdo a un análisis de SEMANAeconómica, el efecto del etiquetado en forma de octógonos sería acotado, dado que la reducción en el consumo sería de corto plazo y se daría sólo en algunas categorías.