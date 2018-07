Ministerio de Trabajo estableció disposiciones para la contratación de venezolanos

Contratos firmados con trabajadores venezolanos, así como sus prórrogas, deberán tener un plazo determinado.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estableció disposiciones para la contratación de ciudadanos venezolanos mediante una resolución ministerial publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

La norma, firmada por el ministro Christian Sánchez, se aplica a los venezolanos que cuentan con un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en el Perú o con un Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario-Provisional.

Esa acta de permiso provisional es entregada a los venezolanos que inicien el trámite para recibir un PTP y lo habilita para trabajar por 60 días calendario, plazo que puede ampliarse hasta que termine el trámite para obtener el PTP.

De acuerdo con la resolución, la contratación laboral de ciudadanos venezolanos estará sujeto al régimen privado. Además, establece que estará limitada por las restricciones de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros.

Las restricciones de dicha ley que las empresas nacionales y extranjeras pueden contratar personal extranjero hasta en 20% del número total de trabajadores. Además, las remuneraciones no podrán exceder el 30% del total de la planilla de sueldos y salarios. En cuanto a la duración del vínculo laboral, deberá tener un plazo determinado y no exceder los tres años. Puede prorrogarse sucesivamente por plazos no mayores de tres años.

Siguiendo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo, la resolución establece que los contratos, así como sus prórrogas y modificaciones, se celebran por escrito y a plazo de terminado. Ese plazo no puede ser mayor a la duración del permiso de trabajo provisional en el Perú o el permiso de permanencia, es decir, el PTP. No podrán firmar contratos aquellos que no dispongan de uno de los dos documentos.

De otro lado, la resolución señala que el contrato puede prorrogarse automáticamente según la prórroga del PTP o del permiso de trabajo, por igual o menor plazo. Si el permiso de trabajo provisonal caduca o el ciudadano venezolano no recibe el PTP, el contrato se extingue automáticamente.

Finalmente, si el ciudadano venezolano obtiene una calidad migratoria distinta a la del PTP, la relación laboral deberá regirse por las disposiciones correspondientes a esa calidad migratoria.