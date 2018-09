Senace más fortalecida: se abre opción para que apruebe EIA semidetallados

El gobierno también dispuso que la Certificación Ambiental tenga una vigencia de cinco años.

En el marco de las facultades que delegó el Congreso al Ejecutivo, el Gobierno publicó un decreto legislativo que dispone que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) podrá aprobar, cuando corresponda, Estudios de Impacto Ambiental semidetallados. A la fecha la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) sólo puede aprobar Estudios de Impacto Ambiental detallados.

“El Senace deberá hacer una evaluación previa para determinar si a un proyecto le corresponde el EIA semidetallado. Ahora no tiene competencias para aprobar los estudios de todos los sectores, sólo de Minas, Agricultura y Transportes. Al 2022 Senace ya debería tener todas las competencias”, anotó en conversación con SEMANAeconómica, Vanessa Chávarry, asociada senior del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Agregó que esto no se haría de forma inmediata.

De acuerdo al documento, a partir de mañana y en un plazo de 120 días hábiles, la titular del Minam, Fabiola Nuñez, tendrá que aprobar mediante decreto legislativo el procedimiento único del proceso de certificación ambiental del Senace. “[La aprobación de EIA semidetallado] está supeditado a eso, a que se dicte la normativa que aprueba todos los procedimientos”, agregó la especialista. Chávarry consideró importante que se precise qué se entiende por “cuando corresponda”.

Más cambios

Destacó que ahora la Certificación Ambiental perderá su vigencia si en un plazo máximo de 5 años el titular no inicia la ejecución del proyecto de inversión, antes el plazo era de tres años y era común solicitar una extensión de dos años. “Esto es importante para muchos proyectos eléctricos que a veces desarrollaban sus EIA y no ejecutaban dentro del plazo. Lo que me ha extrañado es que no se está considerado en este decreto el tema del tiempo de duración de los estudios”, dijo.

La Certificación Ambiental es vital porque es la resolución que garantiza que tu EIA está aprobada. “Según la legislación no puedes iniciar actividades sin certificación y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) te puede sancionar”, señaló.

La norma también dispone que en caso que el levantamiento de la línea base del estudio ambiental propuesto prevea la extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre o recursos hidrobiológicos, la autoridad competente tendrá que solicitar la opinión técnica al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y al Ministerio de la Producción (Produce). Al respecto indicó que si un funcionario público no cumple con dar dicha opinión será objeto de sanciones.