Código Penal: el acoso sexual será penado con hasta ocho años de cárcel

Se considerará agravante que la víctima haya tenido una relación sentimental con el atacante.

Bajo la consigna de considerar la violencia contra la mujer como prioridad del Estado, y en el marco de las facultades legislativas, el gobierno aprobó un decreto legislativo que incorpora como delitos el acoso, el acoso sexual, difusión de imágenes o material audiovisual con contenido sexual y chantaje sexual. Así, dispone que el acoso sexual sea sancionado con hasta ocho años de cárcel en caso concurra “alguna de las circunstancias agravantes” que contempla la norma.

“Queremos que, a través de las facultades legislativas, el acoso sea tipificado como delito, porque para proteger a las mujeres sobre este tipo de agresiones, el Estado no tiene que dejar ni un cabo suelto. Es increíble que no lo esté”, había adelantado en junio pasado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se indicó que la incorporación de los delitos al Código Penal permitirá a las víctimas acceder a la justicia, dado que antes existían vacíos legales. La Defensoría del Pueblo también destacó la medida.

Decreto que incorpora el delito de acoso y chantaje sexual (difusión de imágenes, videos o audios) al Código Penal, recoge propuesta que enviamos al @Mimp_Peru. Destacamos esfuerzo legislativo para erradicar actos que atentan contra los derechos, especialmente de las mujeres. — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 12, 2018

La norma indica que el acoso sexual —entendido como cualquier forma de hostigamiento, vigilancia y asedio de una persona contra otra, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual— será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación. No obstante, en caso existan agravantes como que la víctima haya tenido una relación sentimental con el atacante, la víctima sea una persona adulta, o el atacante tenga un vinculo parental de hasta el cuarto grado de consanguinidad con la víctima, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Además se considera como agravante que la víctima habite en el mismo domicilio que el agente o comparten espacios comunes de una misma propiedad, así como que la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente, la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, y si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años.

Delito de acoso

​El decreto legislativo establece una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años en casos de acoso, entendido como el hostigamiento a una persona que ve alterada el normal desarrollo de su vida cotidiana. La misma pena se aplica a quien realiza las mismas conductas valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación, en referencia, por ejemplo, a redes sociales como Facebook.

Se considera como agravantes del delito de acoso que la víctima sea menor de edad, sea una persona adulta mayor o esté en estado de gestión, así como que la víctima y el atacante hayan tenido un relación sentimental y la víctima se encuentre en condición de dependencia. Los agravantes son casi iguales a los que se observa en el caso de acoso sexual. En estos casos la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete años.

Otro delitos

También se incorpora el delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Dicho delito hace referencia a quien, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona, que obtuvo con su anuencia. “La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de seis años”, se indica.

De forma similar al de los otros delitos, la pena privativa de libertad será de 180 a 375 días-multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con el agente, son o han sido convivientes o cónyuges; o cuando para materializar el hecho utilice redes sociales o cualquier otro medio que genere una difusión masiva.

De otro lado se incorpora el delito de chantaje sexual, que hace referencia a quien amenaza o intimida a una persona, por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. Quien cometa este delito será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación.

“La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación, si para la ejecución del delito el agente amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en los que esta aparece o participa”, se agrega.