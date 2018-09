Ministerio de Cultura enviará observaciones a dictamen que modifica la Ley de Hidrocarburos

Asimismo, el Minam y el MEM han consensuado un texto que se incluirá en el dictamen que debatirá el pleno.

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, informó que su cartera enviará sus observaciones al dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos. “Lo que queremos es que la ley salga garantizando el derecho de las poblaciones, generalmente amazónicas e indígenas en la zona, para evitar conflictos”, declaró Balbuena a la agencia Andina.

La ministra anunció el envío de las observaciones luego de que el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) llegaran a un consenso sobre determinados puntos del dictamen que, según la Defensoría del Pueblo, afectaban las competencias del Minam. Una de ellas establecía que toda legislación relacionada al sector hidrocarburos debía recibir una opinión previa vinculante del MEM.

“El MEM coincidió en que no podíamos pedirle opinión previa vinculante sobre nuestra función ambiental rectora en hidrocarburos, así que procedió a corregir ese problema”, dijo hoy la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz en una entrevista con El Comercio. “Hemos enviado un documento a la Comisión de Energía y Minas haciéndole llegar nuestra propuesta consensuada con el MEM. Y lo que nos ha respondido es que incluirá nuestras observaciones en el texto que se debatirá en el pleno” añadió.

Consultada sobre el motivo por el cual ambos ministerios no llegaron a un acuerdo antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la ministra respondió: “La explicación está en que la propuesta que salió del Ejecutivo y la que manejaba la Comisión de Energía y Minas no eran la misma. En el camino se hicieron varios cambios que no estaban en la propuesta original”. Es importante recordar que el proyecto de ley no fue presentado durante el gobierno de Martín Vizcarra, sino por la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en noviembre del 2017.