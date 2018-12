OEFA propone multas hasta por S/6.2 millones por infracciones en la gestión de residuos sólidos

Las sanciones se aplicarían a los titulares de infraestructura fuera de las instalaciones industriales, entre otros.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) publicó el proyecto de tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones ante el incumplimiento de obligaciones respecto del manejo de residuos sólidos. La aprobación del proyecto normativo se daría en un mes.

Éstas serían aplicables a los titulares de infraestructura que se localicen fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto que esté bajo el ámbito de competencia de fiscalización del OEFA, así como a las municipalidades encargadas del acopio y tratamiento de residuos sólidos.

La infracción más grave será sancionada con hasta 1,500 UIT (S/6,225,000) para los casos en los que se realice la disposición final de residuos provenientes del desmantelamiento o desensamblaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en lugares no autorizados.

Entre las infracciones sancionadas hasta con 1,400 UIT (S/5,810,000), clasificadas como “muy graves”, están el no evitar que las emisiones, efluentes, vertimientos, ruido, vibraciones o cualquier otro efecto que sea resultado del manejo de residuos ocasionen riesgo o daño al ambiente; desarrollar dichas operaciones de manejo de residuos sólidos en infraestructura o lugares no autorizados para tales fines; así como el uso de hornos de cemento para el coprocesamiento de desechos radiactivos, nucleares, eléctricos, electrónicos, baterías enteras, desechos corrosivos— incluidos los ácidos minerales—, explosivos, desechos que contengan cianuro, amianto, desechos médicos infecciosos, armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción, desechos que contengan mercurio o estén contaminados con él, desechos de composición desconocida o impredecible, incluyendo los desechos municipales sin clasificar.

Las infracciones clasificadas como “graves” podrán ser sancionadas hasta con 600 UIT (S/2,490,000). Entre éstas están consideradas el no contar con una póliza de seguro que cubra todos los riesgos por daños al ambiente y contra terceros; no contar con un plan de contingencias frente a incidentes; utilizar la infraestructura destinada para la gestión y manejo de residuos sólidos para fines de vivienda u otros fines; superar la capacidad operativa de los centros de acopio de residuos sólidos municipales; no cumplir con las condiciones mínimas exigibles para implementar los centros de acopio de residuos sólidos; no realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en los rellenos sanitarios.

Otras conductas igualmente clasificadas como “graves” podrán ser sancionadas hasta con 500 UIT (S/2,075,000). Entre ellas está el almacenar residuos en las plantas de transferencia o en los vehículos involucrados en la operación.

Finalmente, las infracciones “leves” serán sancionadas con multas de hasta 10 UIT (S/41,500). Entre ellas están el no contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a las operaciones de las entidades o no registrar los residuos sólidos que se tratan en la planta, de la forma establecida en la normativa vigente.