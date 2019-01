Zoraida Ávalos abrirá investigación a Pedro Chávarry

Será investigado por su presunto involucramiento en la sustracción de documentos una oficina lacrada.

La fiscal de la Nación interina, Zoraida Ávalos, informó hoy que abrirá una investigación contra el exfiscal de la Nación y actual fiscal supremo, Pedro Chávarry, por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y contra la función jurisdiccional. “En horas de la tarde se va a tomar las acciones correspondientes, se va a iniciar una investigación, no puedo adelantar nada, recién se va a iniciar”, comentó Ávalos a la prensa tras su presentación en la Comisión de Constitución del Congreso.

El fiscal provincial José Domingo Pérez había recomendado investigar a Chávarry por esos delitos en un informe elevado a la titular del Ministerio Público. El documento advierte, como informaron medios locales, que la entonces asesora de Chávarry, Rosa María Venegas, ingresó el sábado 5 de enero a una oficina ubicada en el despacho la Fiscalía de la Nación que había sido lacrada por el fiscal Pérez. Con el apoyo de dos suboficiales de la policía, la funcionaria retiró una seria de documentos.

artículo relacionadoAsesora de Pedro Chávarry sobre ingreso a oficina lacrada: "No niego que sea yo"

Chávarry negó en una entrevista con RPP que haya ordenado la sustracción de los documentos y que tomó conocimiento de los hechos por los medios de comunicación. Sin embargo, un video difundido por El Comercio reveló que Chávarry estuvo presente en el noveno piso del Ministerio Público, donde está ubicado el despacho de la Fiscalía de la Nación, en el mismo momento en que su asesora y el personal de seguridad ingresaron a la oficina para llevarse los documentos.

El viernes 4 por la noche, horas antes de la sustracción, el fiscal Pérez allanó la oficina del asesor y coordinador parlamentario Juan Manuel Duarte. El objetivo era encontrar documentación que probara vínculos entre Chávarry y la bancada de Fuerza Popular. Durante la diligencia, el secretario general de la Fiscalía de la Nación, Aldo León, le informó que la oficina que estaba allanando no le pertenecía a Duarte, sino a otros asesores. “Al darse cuenta del error, quiso ingresar a la fuerza a otras oficinas para las cuales no tenía autorización. Así, al hacerle saber que no contaba con orden judicial, decidió lacrar a estas oficinas para una próxima diligencia”, informó Chávarry en un comunicado.