PCM unificó normas sobre represión de conductas anticompetitivas

El gobierno compiló los últimos cambios normativos en materia de libre competencia, como la aplicación de la ley a los intermediarios.

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó mediante decreto supremo el texto único ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que sanciona y prohíbe prácticas desleales con la finalidad de promover la libre competencia.

La ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o demanden bienes o servicios, o cuyos asociados, afiliados o integrantes realicen dicha actividad. Quienes ejerzan la dirección o representación de los sujetos mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento o ejecución de la infracción administrativa, también podrán ser sancionados por la ley.

Según Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz, la ley compila las modificaciones que ha habido desde el 2008 con respecto a la represión de conductas anticompetitivas para facilitar a los agentes todas las modificaciones y tomen sus previsiones. “Es un deber del Estado actualizar las reglas vigentes”, dijo.

La últimas modificaciones más importantes giran en torno a que ahora la ley se aplicará también a personas que actúen como intermediarios o planificadores de una infracción sujeta a prohibición absoluta. “La introducción del facilitador es del 2015 y ahora se compila en este texto único ordenado. El facilitador es alguien que termina ayudando a las empresas que concertan precios”, señaló Stucchi.

Además, las prácticas colusorias horizontales intermarca se constituyen como prohibiciones absolutas. Éstas tienen por objeto fijar precios o repartirse el mercado de manera ilegal. “El añadido es que no solo el acuerdo entre empresas sino también las recomendaciones de gremios que se dirigen al mismo propósito, así como las prácticas concertadas, aunque no haya evidencia de acuerdo, son establecidas como prohibiciones absolutas”, dijo Stucchi.

La ley también recoge la autorización a la Comisión de Libre Competencia de Indecopi para que, de manera directa, pueda demandar la indemnización por daños y perjuicios producidos como consecuencia de la comisión de conductas anticompetitivas.

Al respecto, en octubre del año pasado, el presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, adelantó a SEMANAeconómica que la Comisión de Libre Competencia nunca había acudido al Poder Judicial para solicitar indemnizaciones a favor de los consumidores porque se requería la autorización del Consejo Directivo de Indecopi, requisito que ya no es necesario. “En el fondo era una incoherencia porque el Consejo Directivo es ajeno al caso y no puede tener ninguna injerencia en él. No había autonomía”, dijo.

No obstante, darle esta función a la Comisión no sería conveniente. “Creo que siempre lo tiene que hacer el procurador general, que es el que defiende los intereses del Estado. En el caso del Indecopi es la gerencia legal”, comentó Stucchi.