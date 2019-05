Indecopi multó con S/210,000 al Colegio de Abogados de Lima por presentar información falsa

El CAL mintió sobre la inclusión de fotografía, filmación y álbum de graduación en los cobros por trámite de colegiatura.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) fue sancionado por el Indecopi por haber presentado información falsa durante una investigación sobre los derechos de tramitación para el procedimiento de incorporación a dicha orden profesional.

“El CAL aseguraba que el cobro por servicios de fotografía, filmación y álbum de graduación estaba incluido en el trámite de colegiatura, pero, en la práctica, eso no ocurría y los interesados se veían obligados a realizar un segundo gasto para contratar dichos servicios en la ceremonia de colegiatura”, determinó la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB).

Así, la CEB impuso una multa de 50 UIT (S/210,000) a través de una resolución el 2 de mayo. Según indicó Indecopi, la presentación de documentación falsa es una infracción tipificada en el artículo 5 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi.

El órgano supervisor informó que el CAL presentó una estructura de costos que sustentaba los derechos de tramitación por S/1,200 y S/2,055 para el procedimiento de incorporación ante la orden, las cuales corresponden a las modalidades grupal e individual, respectivamente. En dichos montos estaban incluidos los servicios de fotografía, filmación, álbum de fotografía y video de graduación.

“Sin embargo, en una inspección realizada en las propias instalaciones del CAL, se verificó que dichos servicios no eran brindados; es decir, no obstante que el CAL cobraba los interesados en ser incorporados al colegio debían contratar servicios de terceros”, informó Indecopi. Asimismo, durante el procedimiento el CAL no pudo acreditar información ni documentación que sustentara la prestación de dichos servicios.

La sanción ya ha sido notificado al Colegio de Abogados de Lima, cuyos representantes se encuentran dentro del plazo legal para apelar esta decisión.