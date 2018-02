Cumbre de las Américas: asistencias de Nicolás Maduro y Donald Trump no están confirmadas

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, destacó los esfuerzos diplomáticos del Perú para condenar a los regímenes de Corea del Norte y Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, está en el Perú para una visita oficial. En su primer día en el país, se reunió con la canciller peruana Cayetana Aljovín para discutir, entre otros temas, la participación de EEUU en la Cumbre de las Américas. En conferencia de prensa, ambos funcionarios públicos no confirmaron la participación de los mandatarios Donald Trump y Nicolás Maduro en este evento, a realizarse en Lima en abril próximo.

“El Perú ha cursado invitación a todos los países de la región. No hemos recibido ninguna respuesta formal, no hemos podido tomar una decisión al respecto”, indicó Aljovín a la prensa, sobre la presencia de algunos mandatarios.

Foreign Minister @CayetanaAljovin and @StateDept Rex Tillerson talk about strengthening Peru-U.S. relations and highlight the importance of agreeing on concrete measures on #VIIISummitPeru in 2018 pic.twitter.com/E2pBVOdWQZ

