Corea del Norte cancelará sus pruebas nucleares y de lanzamiento de misiles

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció que suspenderá sus ensayos nucleares y de misiles, en el marco de la reunión programada para el próximo viernes con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Además manifestó que cerrará las instalaciones de pruebas nucleares ubicadas en el norte del país para dar prueba de su disposición para negociar el desarme nuclear.

La agencia estatal de noticias KCNA detalló que a partir del 21 de abril Corea del Norte detendrá sus ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, dado que se país ya completó el proceso de obtener armas nucleares. La decisión fue tomada este viernes en una reunión plenaria del comité central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), agregó la agencia.

El anuncio se da a días de la reunión que mantendrán el próximo viernes los dirigentes de las dos Coreas en el lado sur de la zona desmilitarizada de la isla. Ambos países han mostrado disposición de acercarse desde hace varios meses, muestra de ellos es que Corea del Norte participó y desfiló junto a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, este viernes sostuvieron una conversación telefónica, evento considerado histórico ya que desde el fin de la guerra (1950-1953) no se permitía ninguna comunicación telefónica o postal entre los ciudadanos de ambos países.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018