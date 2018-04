Corea del Norte y del Sur acordaron “la completa desnuclearización” en histórico encuentro

Kim Jong-un y Moon Jae-in, en una declaración conjunta, mencionaron la intención de firmar un “tratado de paz”.

Kim Jong-un se convirtió en el primer líder de Corea del Norte en pisar territorio de Corea del Sur, de la mano de Moon Jae-in. En histórica cumbre celebrada en la frontera, ambos líderes acordaron trabajar para cumplir la “meta de la completa desnuclearización de la Península”. La semana pasada, Corea del Norte anunció la suspensión definitiva de sus pruebas nucleares y ensayos militares.

“No habrá más guerra en la península coreana”, afirmó Moon Jae-in. “Hemos vuelto una página”, aseguró Kim Jong-un, en el primer encuentro entre ambas Coreas en once años.

En la declaración conjunta de Panmunjom, los países también manifestaron sin mucho detalle su intención de “establecer un sistema de paz permanente y estable en la península coreana” y declara “el fin de los 65 años transcurridos desde el armisticio” y reemplazarlo por “un tratado de paz”.

Se espera que Moon Jae-in visite “pronto” Pyongyang, en una segunda cumbre a realizarse este año.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar “orgulloso” por la reunión entre los dos líderes coreanos.

“¡LA GUERRA DE COREA SE ACABA! ¡Estados Unidos, y toda su GRAN gente, debería estar muy orgulloso de lo que está ocurriendo ahora en Corea!”, afirmó el mandatario en Twitter. Trump también se reunirá con Kim, aunque todavía no hay fecha ni lugar oficial.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!

En otro mensaje en la red social, el presidente estadounidense agradeció al presidente de China, Xi Jinping, el aliado de Corea del Norte en la comunidad internacional, por su “gran ayuda” en el proceso de diálogo.

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018