Donald Trump canceló reunión con líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur

En su misiva, Trump responsabilizó a Corea del Norte de la cancelación de la reunión.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su asistencia a la cumbre de Singapur, en la que se iba a reunir con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La cita, que habría sido histórica, estaba programada para el 12 de junio y se iba a centrar en la desnuclearización.

En su misiva, Trump responsabilizó a Corea del Norte de la cancelación de la reunión. “Estaba muy interesado en estar allí con usted. Tristemente, basado en el enfado tremendo y la hostilidad abierta reflejada en su pronunciamiento más reciente, siento que es inapropiado, en este momento, celebrar este encuentro largamente planeado”, afirmó el mandatario estadounidense por escrito.

Como se recuerda, Pyongyang tildó de “estúpidas” e “ignorantes” las advertencias del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien afirmó que Kim Jong-un y su régimen podrían terminar como el de Muamar Gadafi en Libia, asesinado por una turba en uno de los levantamientos, si es que no llega a un acuerdo con EEUU sobre la desnuclearización.

El presidente estadounidense no renunció, hasta el último momento, a un lenguaje militar y beligerante. En una parte de la carta, hizo referencia a las “capacidades nucleares” de Corea del Norte, y las comparó con las de EEUU: “las nuestras son tan masivas y poderosas que oro a Dios nunca tengan que ser usadas”.

En su carta, Trump también señaló que “el mundo, y Corea del Norte en particular, ha perdido una gran oportunidad para una paz duradera y una gran prosperidad y riqueza. Esta oportunidad perdida es verdaderamente un momento triste en la historia”. No obstante, no cerró la posibilidad de repogramar la cita con el líder norcoreano.