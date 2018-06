Mariano Rajoy fue destituido: Pedro Sánchez es el nuevo presidente de España

Rajoy es el primer mandatario que cae por una moción de censura en la historia de la democracia española.

Por primera vez en la historia de la democracia de España, el Congreso aprobó la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra Mariano Rajoy, afectado por un escándalo de corrupción que salpicó a su partido político. Con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, el partido socialista logró que Pedro Sánchez sea investido este viernes como presidente del Gobierno español.

De acuerdo al diario español El País, el líder socialista se comprometió a respetar los Presupuestos Generales del Estado de Rajoy y a abrir un proceso de diálogo con los secesionistas catalanes, en el marco de la Constitución y el Estatuto. Asimismo, se ha mostrado dispuesto a convocar elecciones, aunque no ha precisado la fecha. Antes de que se procediera con la votación de la moción de censura, Mariano Rajoy consideró “un honor” haber presidido el Gobierno y también dejar una España “mejor que la que encontró”.

“Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo. Gracias a todos y a mi partido. Y a todos los españoles por su comprensión y apoyo. Y gracias a ustedes por el bien de España”, expresó. Para permanecer en el gobierno, Sánchez tendrá que mantener el apoyo de Podemos, la otra gran fuerza de izquierda, así como de los diputados nacionalistas catalanes y vascos. No obstante, según The New York Times, al controlar los socialistas sólo 84 de los 350 escaños en el Congreso, “es posible que su mandato dure poco y que eso abra el camino a otras elecciones generales”.

El PSOE presentó la moción de censura un día después de que se conociese la sentencia del caso de corrupción Gürtel el pasado 25 de mayo. Como recordó BBC, la justicia española estableció que en el Partido Popular (PP) funcionó, durante años, una contabilidad paralela en dinero negro procedente de donaciones de empresarios y constructoras. Mariano Rajoy preside el Comité Ejecutivo Nacional del PP.