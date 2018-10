Corte de la Haya: Chile no está obligado a negociar salida al mar con Bolivia

Durante la lectura del fallo, el tribunal consideró que su decisión no debe impedir el diálogo entre ambos países.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya concluyó hoy que Chile no tiene la obligación legal de negociar una salida al mar con Bolivia, de acuerdo con el fallo leído en una audiencia celebrada hoy en el Palacio de la Paz en la ciudad de La Haya, Holanda. La decisión fue adoptada por doce votos contra 3. Como se recuerda, Bolivia le había solicitado al organismo judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que obligue a Chile a negociar un acuerdo que le de a Bolivia acceso soberano a océano Pacífico. El tribunal consideró, sin embargo, que su decisión no impide que ambos países continúen dialogando y negociación sobre ese tema, en un espíritu de buena vecindad.

Como se recuerda, en 1904, luego de la Guerra del Pacífico, Chile y Bolivia firmaron un tratado de paz en el que el país altiplánico le entregó a su vecino parte de su antiguo litoral. Según Bolivia, en 1920, 1950, 1975 se firmaron tratados en los que Chile le ofreció iniciar negociaciones para otorgarle un acceso al mar, lo que habría generado derechos a su favor de negociar. Asimismo, advirtió que en el 2000 se firmó la declaración de Algarve, que iría en el mismo sentido. Chile, sin embargo, sostiene que a delimitación fronteriza quedó establecida en el tratado de paz de 1904 y que los actos unilaterales invocados por Bolivia fueron ofertas dentro de un proceso fallido de negociación, mas no una promesa.

artículo relacionadoCorte de La Haya se declaró competente para ver demanda de salida al mar de Bolivia contra Chile

La corte le dio la razón a Chile y sostuvo que en ninguno de esos documentos contrajo obligación de negociar. Bolivia también había presentado como argumento la denominada ‘Agenda de los 13 Puntos’, firmada por Michelle Bachelet y Evo Morales en el 2006, pero también fue desestimado. Otros documento para sustentar su posición fue una Carta de la ONU. “No hay ninguna indicación en esta disposición que dos partes en una disputa hayan de recurrir a un método específico de solución como puede ser la negociación”, leyó Abdulqawi Yusuf, presidente del tribunal.

Tras la lectura del fallo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera anunció que su país no asumirá con soberbia un resultado que les ha sido favorable y que Bolivia siempre tendrá las puertas abiertas a conversar con Chile, siempre que se respeten los tratados firmados por ambos países. “Hoy es un gran día para Chile, pero también para el derecho internacional, el respeto a los tratados internacionales y para la sana y pacífica convivencia entre los países”, aseguró en una conferencia en el Palacio de la Moneda. “El presidente Evo Morales ha creado falsas expectativas a su propio pueblo y nos ha hecho perder 5 valiosos años de sana relación internacional”, añadió.

Por su parte,el presidente de Bolivia Evo Morales subrayó que Bolivia no renunciará a su enclaustramiento. “Hemos escuchado atentamente el informe de la Corte Internacional de Justicia. En este informe si bien no hay una obligación de negociar, sí hay una invocación a seguir continuando con el diálogo. Es importante que el pueblo y las autoridades de la región, tengamos la capacidad de resolver temas pendientes. Si bien no hay una obligación, hay una necesidad, no solo para estos dos países, sino que para la región”, manifestó.