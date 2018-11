EEUU: Republicanos retienen el Senado, demócratas recuperan la Cámara de Representantes

Hacia las 7:20 am, los republicanos llegaban a quedarse con 51 asientos en el Senado, frente a los 45 escaños demócratas.

El Partido Republicano, del presidente Donald Trump, mantuvo el control en el Senado, pero perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, según los últimos resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El Senado estaba conformado por 51 asientos republicanos y 49 demócratas. Con los 35 escaños sometidos a elección (nueve republicanos y 22 demócratas), el partido de Trump retendría, al menos, los 51 asientos, mientras que los demócratas llegan a los 45, de acuerdo con datos recogidos alrededor de las 7:20 am. Los medios de comunicación estadounidenses estiman que la mayoría republicana en el Senado se podría agudizar.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018