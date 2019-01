Theresa May sufrió derrota histórica: el parlamento rechazó el acuerdo del brexit

Además, una moción de censura fue presentada contra la primera ministra británica.

El último martes se efectuó la derrota política, ya prevista, para la primera ministra británica, Theresa May. Luego de varias semanas de debate, el acuerdo para efectuar el brexit, alcanzado con la Unión Europea (UE), ha sido rechazado por el parlamento con 432 votos en contra y 202 a favor. Esta diferencia ha sellado el fracaso más grande de un primer ministro en la historia democrática del Reino Unido. Ahora, con el inicio de la cuenta regresiva, May debe pasar su acuerdo antes del 29 de marzo, fecha en la que el Reino Unido deberá abandonar el bloque.

Del mismo modo, poco después de la decisión parlamentaria, el líder laborista Jeremy Corbyn planteó una moción de censura contra la primera ministra. Corbyn señaló que la derrota del acuerdo ha sido “absolutamente decisiva”. Sin embargo, se espera que Theresa May gane esta votación que tendrá lugar el miércoles 16 de enero. Representantes del Partido Conservador como del Partido Unionista Democrático (DUP) han señalado que respaldarán a la primera ministra. “Daremos al gobierno espacio para poder sacar adelante un plan que asegure un mejor acuerdo con la UE”, aseguró Arlene Foster, líder del DUP.

La incertidumbre también ha alcanzado a los miembros de la UE. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo que “el riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado con el voto de esta noche. El tiempo está por terminar”. Por otro lado, Donald Tusk, presidente de la Comisión Europea, escribió en Twitter: “si un acuerdo es imposible, y nadie quiere acordar, ¿entonces quién tendrá finalmente el coraje de decir la única solución posible?”.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?

— Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

artículo relacionadoBrexit o las metas de un nuevo tipo de liderazgo