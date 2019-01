Venezuela: Estados Unidos bloqueó fondos de la petrolera PDVSA

El bloqueo ha afectado un total de US$7,000 millones en activos de la empresa estatal petrolera.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el bloqueo de los activos de PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela. Hasta la fecha, durante los gobierno de Barack Obama y Donald Trump, las sanciones habían estado dirigidas hacia altos cargos políticos y judiciales de Venezuela, quienes tienen sus bienes bloqueados en suelo estadounidense. Sin embargo, nunca se había afectado a la industria petrolera. Los ciudadanos estadounidenses también están prohibidos de hacer transacciones con la empresa.

PDVSA mantiene el monopolio exclusivo de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo venezolano, el cual posee las reservas más grandes de petróleo del mundo.

“Los Estados Unidos responsabilizará a los culpables del declive trágico de Venezuela, y continuará usando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al esfuerzo de los ciudadanos de Venezuela para restaurar la democracia“, señaló en una conferencia de prensa el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. También agregó que este bloqueo evitará un desvío mayor, por parte de Nicolás Maduro, de los activos del pueblo de Venezuela.

Treasury sanctions Venezuela’s state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A (PdVSA) to intensify pressure on Maduro regime and regime insiders: https://t.co/CqOLxNShQl

— Treasury Department (@USTreasury) January 28, 2019