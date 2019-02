Grupo de Lima se reunirá en Bogotá para evaluar situación en Venezuela

Al encuentro asistirán el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

El Grupo de Lima se reunirá el lunes 25 de febrero en la ciudad de Bogotá, Colombia, para analizar la situación en Venezuela y acordar las medidas que se aplicarán para colocar más presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La reunión se realizará luego del fallido intento del sábado por ingresar a Venezuela los camiones con ayuda humanitaria. El presidente interino venezolano, Juan Guaidó, había anunciado ese día como la fecha en que la ayuda llegaría a su país. Sin embargo, se volvieron a encontrar con un bloqueo total de las fronteras, tanto con Colombia como con Brasil. Los violentos enfrentamientos en la frontera con Brasil entre las fuerzas armadas y la oposición provocaron la muerte de cuatro personas. Además, según estimaciones del gobierno colombiano, se alcanzó una cifra de 285 heridos y se registró la deserción de 120 uniformados venezolanos.

Del mismo modo, Colombia ha ordenado el regreso de sus diplomáticos en Caracas luego de que Nicolás Maduro anunciara que ha roto “todo tipo de relaciones“, políticas y diplomáticas, con el gobierno colombiano. “Ayer lo que vimos fue la dictadura atacando a sus hijos”, señaló el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre los enfrentamientos en la frontera.

Grupo de Lima

Así, la cumbre en Bogotá del Grupo de Lima llega con diferentes perspectivas sobre lo que se debe hacer con la situación venezolana. Por ejemplo, el diputado en el exilio y embajador de Guaidó, Julio Borges, ha asegurado que en la reunión se pedirá “el uso de la fuerza” en Venezuela, más allá de acciones diplomáticas. Juan Guaidó también ha seguido esa línea, y ha señalado que “debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación”.

De igual manera, el secretario de EEUU, Mike Pompeo, ha resaltado que se abordarán medidas contra Venezuela luego de la jornada del sábado, y que se realizarán “las cosas que sean necesarias para asegurar (…) que la democracia se impone” y que “todas las opciones están sobre la mesa“.

Sin embargo, el gobierno de Chile, a través de su canciller, Roberto Ampuero, ha rechazado las acciones militares como una solución para el conflicto. “Chile no está disponible para otro tipo de alternativa. Reiteramos y enfatizamos (…) que Chile apoya una solución política y pacífica”, señaló Ampuero. Lo ha secundado el ministro español de relaciones exteriores, Josep Borrell, quien dijo que “no todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente de que no apoyaríamos, y condenaríamos firmemente, cualquier intervención militar extranjera, que esperamos que no se produzca”.

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, también se mantuvo firme en su posición de no ceder a una intervención militar: “No la creemos convincente (…) Creo que ha comenzado el fin de la dictadura de Maduro. Es un proceso irreversible de retorno a la democracia”, dijo en una entrevista para El País, a pocas horas de la cumbre.