Crisis en Venezuela: Grupo de Lima reiteró apoyo a salida democrática

La resolución de la cumbre subraya que la transición hacia la democracia debe ser conducida pacíficamente por los ciudadanos venezolanos.

El Grupo de Lima concluyó su reunión en Bogotá con una resolución específica: la transición de poder en Venezuela debe ser de forma democrática. Así, la declaración conjunta del grupo fue firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, quien participó por primera vez representada por Juan Guaidó. A la fecha, más de 50 países han reconocido a Guaidó como el mandatario interino de Venezuela.

Durante la víspera del encuentro, las opiniones entorno al tipo de acciones que se deberían tomar frente al régimen de Nicolás Maduro eran distintas. Los gobiernos de Donald Trump y Juan Guaidó habían señalado que “todas las cartas estaban sobre la mesa”, y luego de los enfrentamientos del sábado en la frontera venezolana con Brasil y Colombia —donde fallecieron cinco personas y resultaron 285 heridos—, la opción de una acción militar se intensificó. Sin embargo, varios gobiernos, como Perú, España y Chile, rechazaron cualquier intervención militar en suelo venezolano.

Horas antes de la reunión, la Comisión Europea de la Unión Europea (UE) insistió que se debe evitar una intervención militar en Venezuela, quien “necesita una salida pacífica, política y democrática, lo cual, evidentemente, excluye el uso de la fuerza”, señaló Federica Mogherini, alta representante de política exterior de la UE.

En la cumbre

Hoy, durante la cumbre de Bogotá, las opiniones se han homologado. La posición más dura vino de parte del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien señaló que “a partir de hoy Estados Unidos impondrá sanciones adicionales a los funcionarios del régimen”. Asimismo, exhortó a los miembros del Grupo de Lima a congelar de inmediato “los activos de los funcionarios y que transfieran la propiedad de los activos de los secuaces de Maduro al Gobierno del presidente Guaidó”, y también los activos de la petrolera nacional de Venezuela, PDVSA.

Pence agregó que Colombia es el socio más importante de Washington en América Latina, y que “cualquier amenaza a su soberanía y seguridad [por defender la democracia en Venezuela] enfrentará la determinación de EEUU”.

Por su parte, Juan Guaidó aseguró que “el dilema es entre democracia y dictadura. Entre masacre y salvar vidas. Entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela”. Guaidó señaló que el objetivo principal de la reunión era actuar por la recuperación de la democracia en Venezuela.

Por otro lado, Brasil, bajo el mandato de Jair Bolsonaro, ha sido otro de los países que más críticas ha lanzado a la administración de Maduro. Sin embargo, el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, recalcó que es posible regresar a Venezuela al camino democrático sin “cualquier medida extrema que nos confunda con aquellas naciones que fueron juzgadas por la historia como agresores, invasores y violadores de las soberanías nacionales”. Mourao agregó que la intervención militar nunca fue una opción. “Que yo sepa, nadie está apostando por una opción militar. Hay que tener paciencia y resiliencia“, dijo.

Otro que se pronunció respecto a este tema fue el viceminsitro de relaciones exteriores, Hugo de Zela Martínez, quien mencionó que “el uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. En el Grupo de Lima venimos luchando para que esa solución se dé en forma pacífica”.

Así, de Zela recalcó que no es cierto que este grupo esté buscando una salida que no sea pacífica. “Ese es el diálogo que todos queremos, el proceso que queremos impulsar y no queremos perder el tiempo en contactos con fines que no están claros: en el Grupo de Lima está muy claro cuál es el objetivo“, añadió.

Finalmente, la resolución adoptada por el Grupo de Lima hizo un pedido a la Corte Penal Internacional para que considere la situación de Venezuela y “la denegación del acceso a la asistencia humanitaria”. Este hecho ha sido considerado por el grupo como un crimen de lesa humanidad.