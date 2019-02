Theresa May cede a la prórroga de la fecha del Brexit

La primera ministra británica ha dicho que acatará lo que decida el parlamento si su propuesta vuelve a ser rechazada.

El parlamento británico podrá votar sobre un posible aplazamiento del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, anunció este martes que si el pacto entre Bruselas y Londres es rechazado nuevamente por el parlamento el 12 de marzo, entonces estará dispuesta a solicitar una extensión del plazo del Brexit.

Así, durante una sesión en la Cámara de los Comunes, May señaló que de no alcanzarse un consenso sobre este acuerdo, se pondrán al día siguiente dos opciones a votación: la primera abordará la posibilidad de abandonar la Unión Europea (UE) el 29 de marzo sin un pacto establecido. Si esta propuesta no prospera en el parlamento, entonces se votará si la salida del Reino Unido de la Unión Europea se retrasará.

Theresa May ha asegurado que esta medida sería una prórroga corta y limitada del Brexit, y que para llevarla a cabo se ampliaría la validez del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual fija el plazo de negociación para la salida de un estado miembro de la UE. “Estos son compromisos que estoy haciendo como primera ministra y me voy a ceñir a ellos“, aseguró May.

Sin embargo, la primera ministra no se ha mostrado a favor de una ampliación del Brexit. Desde la firma del acuerdo de salida entre los 27 estados miembros de la UE y el Reino Unido, el 25 de noviembre, ha intentado reiteradamente impulsar la aprobación del pacto. Ahora, May ha advertido a los diputados que cualquier ampliación que vaya más allá de finales de junio obligaría al Reino unido a participar en las elecciones europeas. “¿Qué tipo de mensaje estaríamos enviando a los votantes?”, se preguntó la primera ministra frente al parlamento.

Por otro lado, Bruselas ha mostrado su aprobación frente a la eventual prórroga del Brexit. Durante los últimos días, varios líderes europeos han reclamado que se apruebe esta ampliación para así evitar una salida sin acuerdo. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha dicho que la UE está preparada para estudiar la petición y “potencialmente apoyarla”, según informó la agencia EFE.

La Comisión Europea ha expresado que la fecha del Brexit no puede superar el 25 de mayo para evitar cualquier interferencia con las elecciones del parlamento europeo. De lo contrario, el bloque teme que los ciudadanos británicos, o los europeos residentes en el Reino Unido, puedan cuestionar la legalidad de los comicios si no se les permite participar.